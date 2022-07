El tercer tinent d'alcalde diu que el succés seria «accidental» i retreu a Albiol que hagi publicat un vídeo del menor

Actualitzada 23/07/2022 a les 20:21

Un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona i un mosso d'esquadra fora de servei van rescatar ahir divendres un nen petit que havia quedat tancat en un balcó a ple sol al centre de Badalona. L'incident es va produir al carrer Canonge Baranera i el menor –d'uns tres anys- estava sol, completament despullat i plorant desconsoladament.



Les imatges del rescat les ha publicat l'exalcalde i líder del PP a l'Ajuntament, Xavier García Albiol, que ha demanat responsabilitats al consistori i a la Generalitat davant aquesta «salvatjada». El tercer tinent d'alcalde de Badalona, David Torrents, ha assenyalat que el succés seria «accidental», ha confirmat que el cas està a mans dels Serveis Socials i ha criticat Albiol per publicar el vídeo del rescat.

En les imatges es pot veure com una ambulància del SEM es col·loca just sota el balcó –al número 52 del carrer Canonge Baranera- i, des del sostre del vehicle, dos homes poden accedir-hi i rescatar el menor en braços. «Commocionat per les imatges. Ahir al centre de Badalona un nen despullat, tancat al balcó durant més d'una hora plorant fins que han arribat els serveis d'emergència per rescatar-lo. Exigeixo que Ajuntament i Generalitat depurin responsabilitats davant aquesta salvatjada», ha piulat l'exalcalde i líder del PP a l'Ajuntament de Badalona, que ha adjuntat un vídeo d'un minut i 21 segons del rescat del nen petit.