Les motos dels Mossos podran incorporar radars lleugers per detectar excés de velocitat

Hi haurà deu aparells nous més versàtils i dissimulats que els actuals

Actualitzada 21/07/2022 a les 16:37

Les motos dels Mossos d'Esquadra de trànsit podran transportar radars mòbils molt lleugers per detectar vehicles amb excés de velocitat. Concretament, els nous aparells, anomenats TRUCAM II, són modalitat lidar (pistola làser) i per les seves dimensions reduïdes són portàtils i molt lleugers. Precisament per aquest motiu, aquest tipus de cinemòmetre pot ser transportat a l'interior de la maleta d'una moto-patrulla i ubicat en un suport en aquests vehicles. Aquest fet permet aprofitar la mobilitat i accessibilitat de la motocicleta per situar el control policial en ubicacions noves, en les quals un cotxe-patrulla no hi pot estacionar ni situar-s'hi.