Salut comença a vacunar aquest dijous de la verola del mico

Catalunya registra 1.025 casos i l'estat espanyol és el país amb més contagis declarats

Actualitzada 20/07/2022 a les 15:49

Salut començarà a administrar la vacuna de la verola del mico aquest dijous a persones amb pràctiques sexuals d'alt risc per prevenir la infecció (preexposició) i a aquelles que hagin estat contacte amb un cas i que puguin ser vulnerables -infants, dones embarassades i immunodeprimits- (postexposició). Aquests són els criteris consensuats per administrar les 1.643 dosis assignades a Catalunya, de les 5.300 que de moment ha rebut l'estat espanyol.Les vacunes s'injectaran en tres centres de Barcelona i seran els serveis que contactaran prèviament amb aquestes persones per programar la cita. Salut ha confirmat aquest dimecres 1.025 casos, la majoria d'homes entre 20 i 60 anys. L'estat espanyol és el país amb més casos notificats, 3.125.