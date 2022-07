L'Audiència ordena repetir el judici que va absoldre la reusenca Tània Verge com a síndica de l'1-O

L'actual consellera d'Igualtat i Feminismes i la resta de síndics hauran de tornar davant el jutge pel recurs de la Fiscalia

Actualitzada 19/07/2022 a les 19:45

L'Audiència de Barcelona ha ordenat que es repeteixi el judici en el qual un jutjat penal va absoldre a l'abril de 2021 als cinc síndics del 1-O, entre ells l'actual consellera de Feminismes, la reusenca Tània Verge, i el diputat de JxCat en el Congrés Josep Pagès, han informat a Efe fonts judicials.El jutjat penal número 11 de Barcelona va absoldre als cinc membres de la Sindicatura Electoral, que el Parlament va nomenar el 7 de setembre de 2017 perquè operessin com una sort de Junta Electoral del 1-O, en concloure que no estava provat que continuessin exercint després que el Tribunal Constitucional els advertís del seu deure d'impedir el referèndum.Segons les fonts, l'Audiència ha ordenat ara repetir el judici als cinc síndics -els catedràtics i lletrats vinculats al món universitari Jordi Matas, Marta Alsina i Marc Marsal, així com Tània Verge, que posteriorment va ser nomenada consellera de Feminismes, i Josep Pagès, actual diputat de JxCat al Congrés-, després que la Fiscalia recorregués la seva absolució en considerar que va haver-hi un error en l'apreciació de la prova.