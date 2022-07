4 de cada 10 infants d'entre 6 i 12 anys tenen excés de pes a Catalunya

El 14% de les criatures té obesitat i la tendència és a augmentar

Actualitzada 19/07/2022 a les 18:11

Quatre de cada deu infants d'entre 6 i 12 anys a Catalunya pateix excés de pes segones l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), que s'ha publicat aquest dimarts. A més, el 14% dels infants té obesitat (situació en que es té més del 20% del pes ideal) i la tendència, segons l'enquesta, és a augmentar, especialment entre les nenes, que ha pujat 5 punts respecte al 2019. S'ha passat del 6,4% a l'11,8% el 2021.En nens ha pujat 2 punts respecte al 2019 (del 13,8% al 15,8%). El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha reconegut que és una preocupació pel departament i ha reivindicat que estan prenent mesures per pal·liar-ho, com l'impost a les begudes ensucrades i la recent contractació de 150 nutricionistes per l'atenció primària.