Lleida: Detenen un home per atracar un supermecat armat amb una pistola simulada

L'home està presumptament relacionat amb tres fets similars que també van tenir lloc durant els dies anteriors

Actualitzada 17/07/2022 a les 20:21

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres un home de 40 anys que acabava de robar a punt de pistola un supermercat del carrer Sant Joan de Mata de Lleida, al barri de Cappont. Segons l'avís que la policia va rebre pels volts de les 17.30 hores, un individu que estava al supermercat va treure una arma de foc en el moment de passar per caixa i va intimidar la caixera exigint-li la recaptació. L'home, amb antecedents, ha ingressat a presó.



Dues patrulles que estaven al barri van detenir el presumpte lladre al mateix comerç i a l'escorcoll li van trobar en una butxaca una pistola petita, que en realitat era un encenedor. A banda, els Mossos el relacionen amb tres atracaments similars que van tenir lloc al mateix barri durant els dies anteriors.Els agents dels Mossos d'Esquadra van detenir l'home al mateix escenari dels fets com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. Un cop en dependències policials, els agents van trobar indicis que relacionaven el detingut amb tres atracaments més que van ser perpetrats els dies 8, 11 i 12 de juliol, en establiments comercials del barri de Cappont.Tots els atracaments s'havien produït en botigues de productes d'alimentació. En dos casos l'autor va amenaçar els treballadors amb una pistola i en un altre va esgrimir un ganivet, per sostreure els diners que hi havia a la zona de caixes.El detingut, amb antecedents per fets similars, va passar dissabte a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida, que va decretar el seu ingrés a presó.