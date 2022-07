Bages: L'incendi del Pont de Vilomara afecta 440 hectàrees i obliga a evacuar les cases properes

L'incendi que s'ha declarat aquest diumenge al Pont de Vilomara i Rocafort (Bages) ha afectat fins ara unes 440 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals. 130 d'aquestes hectàrees formen part del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, espai d'interès natural tancat als visitants des de divendres per l'onada de calor. Des de la zona afectada pel foc s'han sentit explosius que podrien ser de la guerra civil espanyola.

Els serveis d'emergències han rebut l'alerta del foc a les 13.04 hores i ara mateix hi treballen 103 dotacions dels Bombers de la Generalitat, 16 de les quals aèries. La prioritat dels equips d'extinció és protegir les zones residencials, tot i que ja s'han evacuat alguns habitatges a primera línia de foc al Pont de Vilomara i a les Brucardes i s'ha confinat la resta de la població del municipi.



L'incendi té un potencial d'entre 1.000 i 1.500 hectàrees, segons els Bombers de la Generalitat. El cos d'emergències ha passat de les 28 dotacions inicials a un total de 103. Com a conseqüència de la proximitat del foc i del fum, s'ha recomanat el confinament de la urbanització River Park i del municipi del Pont de Vilomara, així com l'evacuació del disseminat de Can Riera.Els equips d'emergències han demanat a la ciutadania que marxi cap a l'interior dels nuclis de població, sense desplaçar-se a altres localitats, i s'han tallat diverses carreteres: la BV-1124 entre Rocafort i el Pont de Vilomara, la BV-1125 entre l'accés a la C-55 i el Pont de Vilomara i la BV-1129 entre l'accés a la C-55 i Sant Vicenç de Castellet.