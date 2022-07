Quatre morts per l'onada de calor a Catalunya des de diumenge, 360 arreu de l'estat

L'Institut Carlos III informa d'una defunció atribuïble a la temperatura diumenge passat, una dijous i dues divendres

Actualitzada 16/07/2022 a les 17:55

Quatre persones han mort per causes atribuïbles a l'onada de calor a Catalunya des de diumenge, segons informació de l'estadística de Monitorització de la mortalitat diària per excés de temperatura de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII). Aquesta recull dues morts atribuïbles a la temperatura aquest divendres, una dijous i una diumenge passat.Al conjunt de l'estat es comptabilitzen 360 morts atribuïbles a la temperatura des del 10 de juliol. Aquell dia hi van haver 15 defuncions, que van pujar a 28 dilluns, 41 dimarts, 60 dimecres, 93 dijous i el pic es va donar aquest divendres amb 123 defuncions en un sol dia atribuïbles a la temperatura. Del total de víctimes a Catalunya, l'estadística recull que una era major de 85 anys.