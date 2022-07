Les Creus de Sant Jordi 2022 reivindiquen la Catalunya acollidora, diversa, plurilingüe i mestissa

Entre els guadonats, el Círcol de Reus i la vendrellenca M. Carme Cardó

Actualitzada 12/07/2022 a les 16:00

El lliurament de les Creus de Sant Jordi 2022 ha reivindicat Catalunya com a terra d'acollida, diversa, plurilingüe i mestissa, després del debat suscitat per l'atorgament del guardó a personalitats com el grup Estopa. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, afirma que només hi pot veure la polèmica qui no entengui com és «la Catalunya d'avui i de demà». El president aplaudeix que el país consolidi «tot allò que cohesiona i que reflexa la pluralitat i diversitat» del país. Durant el lliurament dels guardons, els germans Muñoz, han reivindicat aquesta Catalunya plural, que és «exemple a tot el món» i han defensat una sanitat i una educació públiques «que s'ocupi de tothom» independentment del nivell de renda.