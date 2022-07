La segona onada de calor de l'any arriba a partir d'aquest dimarts a tota Catalunya

La previsió és que a la plana de Lleida se superin els 40 graus de temperatura

Actualitzada 11/07/2022 a les 18:06

Les temperatures s'han enfilat aquest dilluns per sobre dels 37 °C en bona part de la província de Lleida, a l'espera que demà arribi a Catalunya la segona onada de calor que elevarà els termòmetres per sobre dels 40 °C al llarg d'aquesta setmana.Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la temperatura màxima mesurada avui fins a les 17 hores han estat els 37,9 °C a Tremp (Lleida), seguida 37,8 °C a Albesa i Baldomar i 37,7 °C a l'estació meteorològica de Lleida-La Femosa.Les previsions indiquen que demà aquestes temperatures màximes es depassaran i podrien arribar a fregar els 39 °C, mentre que s'espera que el dimecres ja arribin a superar els 40 °C en alguns punts de les comarques de la plana de Lleida.Les mínimes també es mantindran elevades, amb nits tropicals en molts llocs, per sobre dels 20 °C, i fins i tot tòrrides en la costa, superant els 25 °C algunes nits d'aquesta setmana.