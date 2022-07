Asfuncat puntualitza que el 2020 tot i que van augmentar les morts no es van poder fer molts serveis com a conseqüència de la situació epidemiològica i les restriccions per la pandèmia. Les famílies de prop de 22.500 difunts no els van poder acomiadar perquè les vetlles i les cerimònies de comiat no estaven permeses del 13 de març al 25 de maig. Les restriccions van desaparèixer del tot el setembre del 2021, i això explica que la facturació gairebé hagi assolit l'any passat el mateix volum que l'anterior tot i que s'han prestat 10.000 serveis menys.

1.293 llocs de treball

Un total de 1.293 professionals treballaven el 2021 a les empreses funeràries catalanes, 27 empleats més (+2,1%) que el 2020, i 75 més (+6%) que el 2019. La tendència a l'alça, doncs, es manté, independentment del descens anual de 10.000 difunts registrat l'any passat. Asfuncat atribueix aquest creixement sostingut dels llocs de treball del sector a la voluntat de millora constant en la prestació del servei.

Dades per demarcacions

A la demarcació de Tarragona, les empreses funeràries membres d'Asfuncat van dur a terme el 2021 fins a 6.780 serveis, un 9% menys que el 2020, entre els quals, 3.229 incineracions. El personal de les funeràries tarragonines era l'any passat de 159 treballadors, un 2% menys que l'any anterior. La facturació registrada es va situar en els 21,1 milions d'euros, un 2,5% més que el 2020.



A la demarcació de Barcelona, les empreses funeràries membres d'Asfuncat van prestar el 2021 un total de 48.466 serveis, un 16% menys que el 2020; entre els quals, 24.821 incineracions. Donaven feina a 966 empleats, un 2,8% més que l'any anterior, i van facturar 157,7 milions d'euros, un 4% menys que el 2020.



A la demarcació de Lleida, les empreses membres d'Asfuncat van realitzar 3.192 serveis, un 5% menys que l'any anterior; entre els quals, 870 incineracions. A les comarques lleidatanes, els llocs de treball del sector van incorporar una persona i fins a sumar un total de 48 professionals. La facturació va ser, en el cas de les companyies lleidatanes, de 8,5 milions d'euros, un 4% més que el 2020. I a la demarcació de Girona, les funeràries membres d'Asfuncat van gestionar 5.216 serveis, un 6% menys que l'any anterior, entre els quals, 2.658 incineracions. El personal funerari gironí va créixer un 2,5% respecte al 2020 i va assolir la xifra de 120 assalariats. La facturació de les funeràries gironines va situar-se en els 19 milions d'euros, assolint un volum de negoci gairebé idèntic que el 2020.

Prop d'un 13% menys de difunts

A Catalunya es van registrar 69.366 decessos davant els 79.784 del 2020 (un 13% menys) i els 64.547 del 2019 (un 7% més). La taxa bruta de mortalitat es va situar en 9,1 morts per cada 1.000 habitants, lleugerament per sota de la mitjana estatal, que va ser de 9,5.

L'assegurança de decessos continua sent clau en l'organització dels sepelis: després de l'assegurança de l'automòbil, és la cobertura amb més assegurats a l'estat espanyol, segons les dades que l'Associació Empresarial de l'Assegurança, Unespa, la patronal asseguradora espanyola. 2,6 milions de ciutadans de Catalunya en són titulars, cosa que equival a un 34% de la població, deu punts per sota de la mitjana estatal.

Un abans i un després

Asfuncat agrupa 45 empreses públiques i privades, que fan el 95% dels serveis i donen feina a uns 1.300 treballadors.

El president d'Asfuncat, Josep Maria Mons, ha afirmat que al sector «hi ha un abans i un després dels pitjors moments de la pandèmia, una etapa molt dura que ha permès aprendre i accelerar canvis i innovacions que, sense el covid, haurien trigat anys a produir-se. Uns moments dificilíssims per a les empreses del sector i per a tota la societat, però sobretot, per a les famílies que han perdut éssers estimats. Un tràngol sense precedents recents en què les empreses associades d'Asfuncat han donat servei com sempre, en ocasions, amb un sobreesforç extrem. Els efectes del fet que les famílies de més de 22.000 difunts no se n'hagin pogut acomiadar a causa de les restriccions de vetlles i cerimònies a causa de la covid són, segurament, incalculables».

«Les nostres empreses hem pres nota de tot el que ha passat, i això ens ha permès caminar cap al futur més ràpidament. El confinament ha posat de manifest la importància del comiat, el moment en què els familiars i amics dels difunts els recorden i els homenatgen, i assumeixen, així, la gran pèrdua soferta. Sempre n'hem tingut molta cura, però tots plegats, empreses i famílies, hi donem ara més importància que mai, i treballem de valent per continuar estant a l'altura del que s'espera de nosaltres», explica.

«Treballem en tres eixos més. Primer: creem nous entorns gràcies a noves inversions, els obrim a tothom, hi construïm espais íntims, facilitem que les cerimònies se segueixin en línia. Segon: prioritzem els clients, els escoltem, n'identifiquem totes les necessitats, els donem resposta, els acompanyem, ens hi apropem amb un nou llenguatge. I tercer: treballem de manera coherent amb l'entorn d'emergència climàtica i hi responem amb actuacions concretes i una mirada atenta», relata.