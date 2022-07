Intervenen a Barcelona 20 tones de taronges contaminades amb fitosanitaris prohibits

Una operació de la Guàrdia Civil culmina amb 7 persones i 5 empreses investigades per un presumpte delicte contra la salut pública

Actualitzada 07/07/2022 a les 12:14

La Guàrdia Civil ha intervingut a Barcelona 20 tones de taronges contaminades amb productes fitosanitaris prohibits a la Unió Europea (UE). L'operació ha culminat amb 7 persones i 5 empreses investigades per un presumpte delicte contra la salut pública, falsedat documental i pertinença a grup criminal.Els cítrics – procedents d'Egipte – contenien substàncies actives prohibides. Les taronges es van adquirir a la capital catalana per part del líder d'una organització delictiva. Els investigats havien creat factures i documents de compravenda, tot plegat de forma fictícia, per convèncer les autoritats que els productes es retirarien del mercat i posteriorment, es destruirien.

Arran de les investigacions realitzades, els agents van practicar registres a diferents instal·lacions d'empreses fructícoles ubicades Barcelona, Castelló, València, Alacant i Múrcia. En el marc de l'Estat, el cos va intervenir un total de 23 tones de productes fitosanitaris perjudicials per el medi ambient i la salut pública, amb una desena de persones detingudes.

Tot plegat va permetre realitzar 1.084 inspeccions i 434 controls. Així, es va detectar la presumpta comissió de 21 infraccions penals, entre les quals destaquen delictes de falsedat documental, delictes relatius al mercat i els consumidors, delictes contra la salut pública i pertinença a grup criminal. Addicionalment s'han detectat 480 infraccions administratives.