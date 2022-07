Sandro Rosell es planteja «seriosament» presentar-se a les municipals a Barcelona

L'expresident del Barça diu que pactaria «tranquil·lament» amb PSC, ERC i Junts però no amb l'«extrema» esquerra ni dreta

Actualitzada 05/07/2022 a les 10:37

L'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell ha afirmat que es planteja «seriosament» presentar-se a les eleccions municipals a Barcelona. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha dit que està treballant en el marc d'una plataforma formada per «gestors» de diversos àmbits i sense polítics ni ideologia.Ha puntualitzat que encara no ha acabat de prendre la decisió i que no té pressa, que ho farà en tornar de les vacances o durant la tardor. A més, ha dit que un dels principals esculls és aconseguir convèncer la seva mare. Ha afegit que pactaria «tranquil·lament» amb PSC, ERC i Junts però no amb l'»extrema esquerra» ni tampoc amb l'extrema esquerra.