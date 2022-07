ERC decep Tardà

L'exportaveu al congrés critica l'abstenció d'ERC a la llei de memòria democràtica

Actualitzada 05/07/2022 a les 09:07

L'exportaveu d'ERC al Congrés Joan Tardà ha criticat l'abstenció d'ERC al dictamen de la llei de memòria democràtica votat a la Comissió Constitucional de la cambra baixa.«Trist i decebut perquè la direcció del meu estimat partit ha decidit no plantar cara a la Llei de memòria del PSOE i abstenir-s'hi. Tants anys tibant/denunciant la impunitat per part de tants afiliats no mereixia aquest final mentider blanquejat per nosaltres. Érem la darrera veu de la víctimes», ha dit a través de Twitter.ERC continuarà negociant el text fins a la pròxima votació en el ple del Congrés. La norma declara la il·legalitat del règim franquista i la nul·litat de les resolucions dels seus tribunals, però no modifica la llei d'amnistia de 1977.