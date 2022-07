Catalunya supera els 2.000 hospitalitzats per covid, amb 51 pacients a les UCI

La setmana del 20 al 26 de juny es van produir 107 defuncions

Actualitzada 05/07/2022 a les 12:06

Els contagis per covid continuen creixent, per sobre dels 5.000 diagnòstics diaris de mitjana, la qual cosa es tradueix en un augment en les hospitalitzacions de positius, que ja superen els 2.000 pacients, i també dels ingressats en les UCI de Catalunya, que ja acullen 51 crítics.Segons les dades actualitzades aquest dimarts pel Departament de Salut, corresponents a les setmana del 27 de juny al 3 de juliol, els ingressats amb covid -encara que no tots per covid- ascendeixen a 2.139 (el 70% amb 60 o més anys), quan la setmana anterior eren 1.893 persones.Les UCI creixen encara que més moderadament, passant de 46 a 51 crítics per covid en els últims set dies.Fa un any, quan estava creixent la cinquena onada i no havia aparegut encara una variant ómicron que ha canviat l'estratègia per a fer front a la covid, hi havia uns 500 ingressats per covid i 122 estaven a les UCI a Catalunya.En ple període vacacional del personal, i amb nombrosos sanitaris de baixa per infecció amb covid, la pressió assistencial no sols creix als hospitals sinó també en l'atenció primària.Durant la setmana passada, els CAP van diagnosticar 5.000 casos més que la setmana anterior: un total de 38.273 positius, la qual cosa representa una mitjana de 5.467 diagnòstics al dia.En la setmana del 20 al 26 de juny es van produir 107 defuncions, la xifra més alta des de finals de febrer, si bé en l'última setmana han caigut els òbits a 41 (una mitjana de 5 al dia).Segons les mostres preses pel sistema sentinella, el SARS-CoV-2 representa la meitat dels virus respiratoris que circulen a Catalunya.Darrere d'aquesta onada de contagis estan les variants BA.4 i BA.5, molt més contagioses encara que no més greus, que ja representen entorn del 75% del total de mostres seqüenciades.