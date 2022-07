En marxa un programa de visites periòdiques a domicili per a menors amb problemes de salut mental

El departament de Salut contractarà 140 educadors socials per reforçar els centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ)

Actualitzada 04/07/2022 a les 13:06

El Departament de Salut ha posat en marxa un nou programa d'atenció a nens i joves que tinguin una crisi de salut mental: rebran dues o tres visites setmanals a casa, o allà on resideixin, de professionals com psiquiatres, educadors socials i terapeutes educacionals.El programa s'activarà quan un pacient ja conegut pel sistema de salut tingui una crisi o un brot de la malaltia d'especial intensitat i durarà dos mesos. Passat aquest temps s'avaluarà si cal prorrogar-lo. Salut ha explicat que la diferència amb el que es feia fins ara seran les visites domiciliàries i la incorporació als equips assistencials de perfils professionals com educadors socials o terapeutes ocupacionals, dels que en contractarà 140.