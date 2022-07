Catalunya registra la xifra d'atur més baixa en catorze anys

Alhora, l'economia catalana ha generat 151.818 llocs de treball més, amb un increment de l'afiliació del 4,36%. En total, hi ha 3.637.223 empleats a Catalunya, segons els registres de la Seguretat Social al juny.

En el conjunt d'Espanya, l'atur va caure al juny en 42.409 persones (-1,45%) fins a situar-se per sota dels tres milions de desocupats, la dada més baixa des de l'octubre del 2008.

En els últims dotze mesos hi ha 733.757 aturats menys (-20,3%). De la mateixa manera, el nombre de treballadors que cotitzen a la Seguretat Social se situen a l'Estat prop d'un milió per sobre que fa un any (848.053 persones), fins als 20.348.330 ocupats en total.

Tot i les conseqüències de la guerra d'Ucraïna, l'alta inflació i la crisi de subministraments, el dinamisme de l'ocupació s'ha mantingut durant el mes de juny amb increments d'afiliació de 37.618 persones respecte al maig (1,05%) a Catalunya.

L'atur cau arreu de Catalunya

L'atur ha baixat a totes les demarcacions catalanes, amb Girona al capdavant de la reducció en percentatge (-5,28%) pel descens de desocupats en serveis vinculats al turisme. A Lleida es van registrar un 3,52% d'aturats menys i a Tarragona del 3,06%, en tots dos casos impulsats per la reducció de l'atur als serveis. A Barcelona, els llistats dels serveis d'ocupació van caure un 2,47%, per les sortides de desocupats de la indústria (-769) i dels serveis (-4.741).

Dels aturats a Catalunya el mes de juny, el 58% són dones. Així mateix, hi ha 18.206 desocupats menors de 25 anys (un 5,3% del total), 1.016 menys que el mes passat.

Els serveis, el sector on més baixa l'atur

Per sectors d'activitat, on més s'ha reduït l'atur és en els serveis (-7.641 persones), seguit de la indústria (-1.068 persones). També a la construcció la reducció supera el mig miler de desocupats (-656), mentre que a l'agricultura la reducció és de 234 desocupats.

Pel que fa al col·lectiu de treballadors estrangers, Catalunya ha tancat el mes de maig amb 65.363 aturats, 3.065 menys que al maig (-4,48%). En termes interanuals, representa un 32,64% menys.

1 de cada 2 contractes, indefinits

En aquest mes s'han signat 280.974 contractes a Catalunya, 23.953 més que al maig (9,32%). De juny a juny, el nombre de contractes signats creix en 14.407 firmes, el que es tradueix en un increment del 5,40%.

Durant el mes de juny, els contractes indefinits pràcticament representen 1 de cada 2 firmes registrades a Catalunya. En total, s'han formalitzat 121.847 contractes indefinits, un 6,3% que al maig i un 260,20% més que fa un any.

Impuls dels fixos discontinus

La tendència coincideix amb el conjunt de l'Estat, on s'han signat 1.768.988 contractes, dels quals 783.595 (44,3%) han estat indefinits. En termes interanuals, representa un increment del 353,30%.

El govern espanyol ho atribueix a l'entrada en vigor de la reforma laboral i ho argumenta afirmant que el desembre del 2021 –mes previ a la reforma- la contractació indefinida suposava un 10% del total. A partir d'aleshores ha mostrat una tendència ascendent: al gener va pujar fins al 15%, al febrer fins al 22%, al març fins al 31%, i va superar el 45% tant a l'abril com al maig.

L'increment de contractació indefinida s'explica en part per l'impuls dels fixos discontinus, una figura potenciada per la modificació del mercat laboral, que representen un 35% dels indefinits.

Segons informa el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social, els afiliats espanyols amb contracte indefinit multipliquen per cinc la mitjana de la contractació habitual al juny, un mes procliu a la contractació temporal.

Reducció d'ERTO

Pel que fa als ERTO, els relacionats amb la covid-19 van acabar, la majoria, al març. La resta d'expedients per causes econòmiques s'han anat reduint i ara afecten 2.872 treballadors (600 empleats menys); els de força major es mantenen amb un centenar de persones (105) i el mecanisme sectorial aprovat per les agències de viatges està en vigor per 428 treballadors, la meitat que al mes anterior

Les dades a Tarragona

L'atur ha registrat 40.553 persones al Camp de Tarragona i l'Ebre aquest juny, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social. Són 1.279 persones menys inscrites a les llistes de l'atur, el que representa 3,06% menys respecte al mes de maig. L'evolució interanual indica que hi ha 12.028 aturats menys, una xifra que suposa una reducció del 22,88% respecte a les dades registrades per l'administració estatal fa un any. El sector serveis continua encapçalant el major nombre de persones aturades, amb 28.488 -1.087 persones menys. La indústria es xifra en 3.652 -en resta 112-, mentre que la construcció se situa en 3.619 -79 menys- i amb 1.879 persones a l'agricultura -l'únic sector on creix l'atur: 23 aturats més.