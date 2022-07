Els sindicats de Ryanair anuncien 12 dies més de vaga del 12 al 28 de juliol

La protesta afectarà tots els aeroports espanyols on hi opera la companyia

Actualitzada 02/07/2022 a les 19:18

Els sindicats de Ryanair han convocat dotze jornades més de vaga per als seus tripulants de cabina durant el mes de juliol, després dels 6 dies d'aturs que han dut a terme i que finalitzaven avui.En un comunicat remès aquest dissabte, els sindicats convocants USO i Sitcpla anuncien noves jornades d'aturs que s'allargaran de 12 al 28 de juliol, excepte els caps de setmana del 16 i 17, i del 22 al 24; en els deu aeroports espanyols en els quals opera Ryanair -Madrid, Màlaga, Sevilla, Alacant, València, Barcelona, Girona, Santiago de Compostel·la, Eivissa i Palma-.En declaracions als mitjans, la secretària general d'USO en Ryanair, Lidia Arasanz, ha assegurat que els sindicats «s'han vist obligats» a tornar a convocar noves jornades d'atur després dels sis dies de vaga que han generat fins ara 200 cancel·lacions i gairebé mil retards en tot el país.Així mateix, ha criticat «la impassibilitat de l'empresa per a no escoltar els seus treballadors i preferir deixar a milers de passatgers en terra abans que asseure's a negociar un conveni sota la legislació espanyola».Les 12 noves jornades de vaga seran, igual que les anteriors, de 24 hores i estan cridats a secundar-les tots els treballadors de Ryanair a Espanya.