Detingut un jove i denunciada una menor per provocar incendis al Garraf

L'arrestat va voler entrar com a voluntari a una Agrupació de Defensa Forestal, però la seva petició va ser rebutjada

Actualitzada 02/07/2022 a les 19:53

Un jove de 22 anys ha estat detingut com a presumpte autor dels dos incendis forestals declarats al juny al parc del Garraf (Barcelona), on van cremar 184,86 hectàrees, successos pels quals també ha estat denunciada una jove de 17 anys que presumptament li acompanyava a encendre el foc. Fonts pròximes al cas han informat a EFE que els dos implicats mantenien una relació sentimental.Els Mossos han informat aquest dissabte en un comunicat que la detenció, en la qual van col·laborar els Agents Rurals i la Policia Local de Sant Pere de Ribes (Barcelona), es va practicar el passat dia 30 com a autor de dos incendis forestals. El jove ha passat aquest dissabte a disposició del Jutjat de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).Els fets es remunten al 18 de juny, quan es va declarar un incendi forestal entre els municipis d'Olivella i Avinyonet del Penedès (Barcelona), on van cremar 161,47 hectàrees, jornada en la qual estava activat el nivell 2 d'Emergències per l'elevat risc d'incendi forestal.Tres dies més tard, el 21 de juny, es va produir un altre incendi en una zona forestal pròxima a la urbanització Can Pere de la Plana, en la localitat de Sant Pere de Ribes (Barcelona), on el foc va cremar altres 23,39 hectàrees. Els dos focs van afectar un total de 184,86 hectàrees, de les quals les 182,82 es troben dins de l'espai protegit del Massís del Garraf.Jaume Bosch, cap dels Agents Rurals a Barcelona, ha explicat a EFE que el detingut va actuar com "un incendiari" encara que de moment s'ignora quins motius li van portar a calar foc en el bosc.Sí que se sap que fa poc va intentar ingressar en una agrupació de defensa forestal però que "no se li va acceptar". El jove detingut com a presumpte autor de dos incendis al Massís del Garraf al juny havia intentat entrar com a voluntari en una Agrupació de Defensa Forestal (ADF), però la seva petició va ser rebutjada.Bosch confia que les condicions climàtiques extremes amb les quals va coincidir el primer incendi, els recursos que va caldre destinar en unes jornades complicades per als equips d'emergències, i el risc per a les persones que van suposar els focs, siguin circumstàncies tingudes en compte pel jutge per a determinar les mesures que decreta per al detingut.