Vall d'Hebron prova un tractament contra el càncer que usa les cèl·lules del mateix malalt

I és que tot i que els limfòcits es troben al tumor, en moltes ocasions són poc actius o n'hi ha pocs, fet que no permet eliminar les cèl·lules tumorals de manera efectiva, i, com a conseqüència, els tumors continuen creixent

Per les característiques pròpies del sistema immunitari, la preparació d'aquest tractament es fa de manera personalitzada, per a cada pacient, i passa com a mínim un mes i mig des que s'obté la biòpsia tumoral a partir de la qual s'obtenen els TIL del pacient candidat fins que rep el tractament.

Vall d'Hebron se suma a altres hospitals

Segons explica la doctora Garralda, aquest mes i mig és el temps que fa falta per poder expandir-ne una quantitat prou gran al laboratori per poder administrar-les de nou al pacient. Durant aquest període el malalt continua amb el seu tractament habitual i en el moment que el tractament deixa de respondre, és quan es procedeix a la infusió de les cèl·lules TIL, ja prèviament preparades.Amb tot, abans de la inoculació cal que el pacient faci un tractament amb quimioteràpia a dosis altes que destrueixi els limfòcits que ja té, per deixar espai per a les noves cèl·lules TIL. Un cop infoses, els pacients reben diverses dosis d'interleucina-2 (IL-2), que contribueixen a expandir i activar aquestes cèl·lules, un tractament que genera efectes adversos –una elevada toxicitat– a curt termini, per la qual cosa s'administra a la Unitat de Teràpies Avançades en Hematologia (UTAH) de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.Amb la posada en pràctica d'aquesta teràpia pròpia basada en cèl·lules TIL desenvolupada preclínicament per l'equip de la doctora Alena Gros, cap del Grup d'Immunoteràpia i Immunologia de VHIO, Vall d'Hebron se suma als altres hospitals del món capaços de desenvolupar medicaments propis o acadèmics de teràpia avançada (ATMP) per administrar-los als pacients.Gros admet que és el primer pas d'un camí que serà «llarg» perquè no tots els pacients respondran a la teràpia. Tot i això, espera que la teràpia permeti avançar cap a una medicina personalitzada contra el càncer.Encara que hi ha altres assajos amb TIL desenvolupats per la indústria, en aquest cas es tracta d'una recerca realitzada des de l'àmbit acadèmic, un fet que per al VHIO suposa «un cas clar d'èxit».Actualment, estan aplicant la teràpia amb TIL institucions acadèmiques capdavanteres al món com el National Cancer Institute o l'MD Anderson Cancer Center, tots dos als EUA; l'Herlev Hospital a Suècia, el National Cancer Institute (NKI) d'Holanda, el Sheba Medical Center a Israel o el Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) a Suïssa. A Espanya també hi ha casos de pacients tractats amb teràpia TIL, amb productes comercials en assajos clínics, però en algun cas també amb productes acadèmics, sobretot en indicacions pediàtriques.