Els tripulants de cabina de Ryanair inicien aquest dijous tres noves jornades de vaga

L'aturada, per exigir un nou conveni, coincidirà amb la protesta convocada per Easyjet entre l'1 i el 3 de juliol

Actualitzada 30/06/2022 a les 08:34

Els serveis mínims estableixen que, en el cas del Prat, si el vol es dirigeix a destins de fora de la península el servei haurà d'estar garantit en el 80% dels trajectes, mentre que si el recorregut és igual o superior a 5 hores en mitjà de transport alternatiu, els serveis mínims seran del 58%. Finalment, per a les rutes amb ciutats espanyoles peninsulars amb recorregut inferior a 5 hores en mitjà de transport alternatiu, seran del 36%. En el cas de Girona, els serveis mínims hauran de ser del 53% dels vols amb destí a una ciutat amb 5 hores o més en mitjà de transport alternatiu i del 36% en cas que el trajecte sigui més curt. USO es va tornar a queixar aquest dimecres al vespre que la companyia «ha decidit que tots els seus vols programats per demà són serveis mínims» i l'acusa d'haver convocat totes les tripulacions a l'Estat. «Ryanair torna a aplicar els seus propis serveis mínims del 100%, la seva pròpia llei, i obliga tots els seus tripulants a volar i trepitjant el seu dret a vaga», va denunciar ahir al vespre la secretària general del sindicat a l'aerolínia, Lidia Arasanz. A més, el sindicat assegura que Ryanair ha comunicat als pilots que totes les tripulacions tenen cartes de serveis mínims amb el vol detallat que han d'operar i una llista d'altres possibles vols. «És totalment il·legal», sentencia Arasanz, que lamenta les «coaccions i amenaces de la companyia» i apunta que els pilots tenen la consigna de retenir les tripulacions als avions per garantir que es podran operar els vols següents i que els recordin que han d'oferir menjar i begudes als viatgers. A mitjans de juny, quan es van convocar les sis jornades de protesta en total, els treballadors de Ryanair van deixar clar que l'objectiu d'aquesta nova vaga era aconseguir que l'aerolínia reprengués les negociacions per als tripulants de cabina a Espanya, que es negociava entre Sitcpla i USO. La secretària general de la secció sindical d'USO a Ryanair, Lidia Arasanz, recordava fa uns dies que Ryanair és l»única companyia internacional» que no disposa d'un conveni col·lectiu. A més, USO rebutja el pacte que la direcció de l'empresa i el sindicat CCOO van signar fa unes setmanes i que, segons Sitcpla i USO, es limita a recollir condicions de treball ja reivindicades per a ells com a resultat d'anteriors vagues. Per aquests sindicats, aquesta estratègia respon a un intent «anul·lar-los com a sindicats davant la negativa a signar les condicions precàries ofertes».



Serveis mínims decretats pel Ministeri de Transports

Els tripulants de cabina de Ryanair inicien a partir d'aquest dijous la segona tongada de tres dies de vaga per exigir un nou conveni i que podria afectar els vols programats fins al 2 de juliol. Els serveis mínims fixats pel govern espanyol varien entre el 36% i el 80% en funció de la distància i el transport alternatiu, uns percentatges que la setmana passada els sindicats ja van qualificar de «totalment abusius» i que «vulneren el dret de vaga». En aquesta ocasió, l'aturada a Ryanair coincidirà durant dos dies -1 i 2 de juny- amb la protesta convocada per USO a Easyjet en tres dels cinc caps de setmana de juliol per denunciar també la «situació de bloqueig» en què es troba la negociació del nou conveni.