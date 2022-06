Barcelona: Realitzen amb èxit el primer trasplantament de ronyó d'un mateix donant a dos germans bessons

Álvaro Madrid, cap del Servei de Nefrologia de Sant Joan de Déu, explica que la opció d'implantar-los un ronyó viu de l'entorn familiar es va haver de descartar perquè només la mare era compatible. «Aquesta situació ens plantejava un gran dilema ètic, no podíem trasplantar només un dels dos infants quan es trobaven en una situació clínica idèntica. No hi havia cap criteri objectiu que ens indiqués que un requeria el trasplantament de manera més urgent que l'altre», recorda.

Un cop descartada la donació en vida, l'equip mèdic va optar aleshores pel donant mort i van inscriure els dos nens a la llista d'espera de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). Gràcies a la generositat d'una família i a l'organització de tot l'operatiu per part de les oficines de coordinació de l'ONT i l'OCATT, els dos menors es van poder trasplantar simultàniament poc després.

Els germans, que han estat ingressats junts en tot moment, van superar algunes complicacions i van evolucionar de manera favorable. Actualment, només requereixen control ambulatori.