16 vols anul·lats aquest diumenge amb Catalunya com a origen o destinació per la vaga de Ryanair, segons el sindicat USO

La protesta dels treballadors deixa 54 cancel·lacions a tot l'Estat espanyol i 208 retards

Actualitzada 26/06/2022 a les 20:48

La tercera jornada de vaga dels treballadors de Ryanair ha deixat 16 vols cancel·lats amb aeroports catalans com a origen o destinació. Segons el sindicat USO, 14 vols que havien de sortir o aterrar a l'Aeroport del Prat no s'han enlairat, una situació que s'ha repetit en dos trajectes programats a l'Aeroport de Girona-Costa Brava. En total, el sindicat ha comptat 54 vols anul·lats a tot l'Estat espanyol fins a les 19.00 hores d'aquest diumenge i un total de 208 retards.La secretària general d'USO a Ryanair, Lidia Arasanz, ha atribuït les incidències a la vaga dels tripulants de cabina i ha exigit a l'empresa que «compleixi la legislació espanyola i acati les resolucions judicials i que s'assegui a negociar el conveni».Ryanair ha admès «petites alteracions» per la vaga dels treballadors dels darrers dies, que considera «menor i poc secundada pels tripulants de cabina». L'aerolínia atribueix la majoria d'incidències a la vaga dels treballadors del control aeri de Marsella i a «tempestes elèctriques al sud d'Europa». Tot i això, ha assenyalat en un comunicat que «menys del 2% dels 9.000 vols de Ryanair programats per a aquest cap de setmana s'han vist afectats».