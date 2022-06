Denuncien una agressió homòfoba a Santa Coloma de Gramenet durant la revetlla de Sant Joan

La víctima va rebre un cop de puny a la boca i va patir un robatori al crit de 'maricón de merda'

Els Mossos d'Esquadra van rebre ahir divendres una denúncia per una agressió homòfoba a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) durant la revetlla de Sant Joan. El succés es va produir pels voltants de les 04.00 hores de la matinada al barri Oliveres, a tocar de Can Zam. La víctima tornava a cap a casa acompanyat d'un seu cosí i va demanar foc a tres joves abans de pujar al metro. «Aquí va ser on va començar tot. Sense dir-me res vaig rebre un cop de puny a la boca al crit de 'maricón de merda' i vaig caure inconscient a terra. Des d'aquell moment no recordo res», ha relatat l'afectat, Victor N., en un missatge a les xarxes socials on ha adjuntat quatre fotografies de l'agressió i els deu punts de sutura que ha necessitat el llavi.