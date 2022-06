Paga extra de 450 euros per al personal de neteja sanitari durant l'estat d'alarma a Catalunya

Ara, el Govern ha de tirar endavant els instruments per atorgar el complement abans de finals d'any

Actualitzada 21/06/2022 a les 13:15

Les empreses i entitats proveïdores afectades podran sol·licitar, segons el nombre de treballadors i treballadores que tenien durant el primer estat d'alarma, els imports necessaris per fer efectiu el pagament, que s'haurà de satisfer no més tard del dia 31 de desembre de 2022. El text legal aprovat aquest dimarts en Consell Executiu indica que té dret a percebre un complement el personal integrat en les empreses de neteja dels centres sanitaris del Siscat, i també de les empreses i entitats proveïdores de les residències de gent gran o persones amb discapacitat. Aquest Acord de Govern implementa el que determinen els Pressupostos de la Generalitat del 2022. A més, la contraprestació aprovada complementa el Decret llei de juny del 2021, que va compensar l'esforç realitzat durant l'inici de la pandèmia als treballadors dels àmbits de la salut pública de Catalunya i dels serveis socials de caràcter residencial de la gent gran o amb discapacitat. En aquell moment, els treballadors de la neteja van reivindicar rebre també la paga, perquè eren empleats essencials sense els quals els hospitals i centres no haurien pogut treballar.

El Govern ha acordat impulsar el complement de productivitat extraordinari únic per al personal de serveis de neteja dels centres del sistema sanitari, que vol reconèixer la seva implicació i esforç durant l'esclat de la pandèmia, entre l'1 de març i el 31 de maig del 2020. La gratificació preveu un pagament en una sola vegada d'un màxim de 450 euros per treballador, amb la voluntat d'agrair la feina feta en condicions de gran intensitat i d'un desgast físic i emocional molt elevats. A partir de l'aprovació d'aquest acord, el Departament de Drets Socials i el CatSalut disposa d'un termini de 3 mesos per definir i establir els instruments jurídics d'atorgament de la subvenció.