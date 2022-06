El Govern aprova la gratuïtat del P2 públic i en garanteix el finançament per a exercicis futurs

S'aplicarà ja el proper curs 2022-2023 juntament amb la concessió de subvencions per les llars d'infants privades

D'altra banda, l'acord garanteix la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a les llars d'infants de titularitat privada perquè s'apliquin a les famílies els descomptes corresponents i proporcionals per P2. Està fixat en un import de 800 euros per cada alumne i curs, i 800 euros addicionals per a l'alumnat vulnerable. Finalment, s'assegura el finançament per als cursos escolars 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 i 2025-2026 i - d'acord amb les disponibilitats pressupostàries – preveu incorporar el finançament del primer i segon curs del primer cicle d'educació infantil.

El Govern ha aprovat aquest dimarts l'escolarització gratuïta per a les famílies de P2 en les escoles bressol públiques, i al mateix temps ha acordat garantir el finançament en els propers exercicis. Segons l'executiu, la seva gratuïtat facilitarà l'accés de les famílies a aquest nivell educatiu, aportant beneficis de caràcter pedagògic i social. D'aquesta forma, a partir del proper curs escolar 2022-2023 ja s'aplicarà l'exempció de la quota en les llars d'infants de titularitat de la Generalitat. El mateix passarà amb els abonaments de les famílies de les escoles bressol i llars d'infants de titularitat municipal - mitjançant el finançament per part de la Generalitat – que suposa un mòdul fix de 1.600 euros per plaça ocupada i any.