Aquest dimarts comença l'estiu, tot i que la calor ja és aquí

A les 11.14 h es produeix l'equinocci d'una estació que s'allargarà 93 dies

Actualitzada 21/06/2022 a les 08:39

L'estiu del 2022 comença aquest dimarts, 21 de juny, a les 11.14 h, segons els càlculs fets per l'Observatori Astronòmic Nacional de l'Institut Geogràfic Nacional.

Aquesta serà l'estació més llarga de l'any. Tindrà una durada de 93 dies i 16 hores i s'allargarà fins a l'encara llunyà 23 de setembre, dia que tindrem l'equinocci de tardor.



Més enllà d'aquesta onada de calor tan intensa, fa més d'un mes que la temperatura és «clarament superior a la normal» a Catalunya, amb interrupcions molt breus. D'aquest període càlid l'SMC destaca també la calorada «excepcional» del 21 i 22 de maig, amb més de 35 graus a molts sectors del país.

La previsió mteorològica indica que arriben tempestes de pluja, primer al Pirineu i posteriormeny cap al pre-Pirineu i que posteriorment poden donar-se a molts punts de Catalunya. Això comportarà tambñe una significativa baixada de les temperatures.

Aquest any l'arribada de l'estiu ve precedida per una onada de calor que ha afectat a tot Catalunya i que ha assolit temperatures de rècord, que van arribar als 43 graus.Entre el dimecres 15 de juny i el dissabte 18 el país s'ha vist plenament afectat per una massa d'aire provinent del nord de l'Àfrica que ha provocat una onada de calor "intensa i molt primerenca", amb valors de temperatura màxima de 40 a 43 graus als sectors tradicionalment més càlids de l'interior i en trams del prelitoral. El pic es va enregistrar el dimecres a la Ribera d'Ebre, amb 43,1 graus, concretament al pantà de Riba-roja.