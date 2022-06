El món de la sardana celebra el seu Dia Universal amb trobades per tot Catalunya

Enguany es commemora el centenari de la sardana «Montjoliu», de Manuel Oltra

El món de la sardana celebra aquest diumenge el seu Dia Universal amb trobades arreu de Catalunya. Aquest any es celebrarà aquesta data ballant, de forma unitària, la sardana «Montjoliu», de Manuel Oltra. Aquesta composició la tocaran les cobles de tots els aplecs que se celebren durant una jornada marcada pel sol, la calor i el retorn a la normalitat en aquesta activitat grupal sacsejada per la pandèmia. A l'esplanada del Born Centre Cultural s'hi han aplegat al matí diverses desenes de sardanistes que han ballat al so de les cobles Sant Jordi i Mediterrània davant la mirada d'alguns curiosos i turistes.