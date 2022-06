Elena adverteix que serà un dia «dur com els anteriors» per la «dispersió» dels focs i la meteorologia adversa

Els Bombers centren els esforços a mantenir «confinat» l'incendi d'Artesa de Segre en un perímetre de 5.000 ha

Actualitzada 18/06/2022 a les 11:23

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, diu que aquest dissabte serà «un dia tan dur» com els anteriors perquè encara hi ha molta «dispersió» i «simultaneïtat» d'incendis arreu del territori i això comportarà distribuir els efectius dels Bombers.Elena ha advertit que serà un dia complicat perquè tot i que baixaran una mica les temperatures, es preveu que hi haurà més vent. Per la seva banda, el cap operatiu dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que la prioritat és mantenir «confinat» l'incendi d'Artesa de Segre en un perímetre de 5.000 hectàrees. Malgrat les dificultats i que porten tres dies de «desgast», ha afirmat que s'estan complint els objectius marcats pel cos. «Estem on volíem estar», ha conclòs.