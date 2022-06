Cs critica que la immersió lingüística és un «model polític»

Carrizosa defensa que el seu sistema trilingüe garanteix els drets en aquest àmbit «de pares a fills»

Actualitzada 18/06/2022 a les 17:55

«La immersió lingüística no és un model educatiu, és un model polític». Així ho ha asseverat aquest dissabte des de Santa Coloma de Gramenet el president del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, tot defensant que el projecte de Llei presentat per la formació taronja per implantar un sistema trilingüe «garanteix els drets lingüístics de pares i fills». «L'ús del català el volíem tots, però el que han volgut fer és arraconar al castellà, ha criticat tot afirmant que els governants «pretenen que els ciutadans renunciïn a la llengua dels seus pares i dels seus avis». A parer seu, amb l'actual sistema les famílies han de pagar molts «diners perquè els seus fills aprenguin anglès», cosa que diu que no passarà amb el seu model.