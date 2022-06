Bombers espera que el cap de l'incendi d'Olivella «acabi morint en unes vinyes» en les pròximes hores

Els Bombers de la Generalitat esperen que el cap de l'incendi d'Olivella (Garraf) «acabi morint en unes vinyes» en les pròximes hores. Així ho ha explicat en declaracions als mitjans des de Canyelles el cap de la intervenció dels Bombers de l'incendi, Albert Castellet, que ha explicat que han prioritzat atacar el flanc dret per evitar que s'estengués cap a l'Ordal «amb una línia d'aigua i amb foc tècnic a la part més avançada». Castellet s'ha mostrat «moderadament optimista» perquè la meteorologia anirà a millor i pujarà la humitat. De fet, a parer seu, les pròximes hores «seran crítiques».També ho veu així el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena, que ha subratllat que «l'incendi segueix actiu» i que té un potencial de 1.000 hectàrees.

Castellet ha informat des del Centre de Comandament Avançat ubicat a Canyelles que aquest incendi «ve motivat per la marinada i que va cap al nord-est». Tot i ser optimista, el cap de la intervenció dels Bombers de l'incendi ha recordat que encara no s'ha acabat l'onada de calor i que «la situació és molt crítica i dura perquè els recursos són limitats per la resta d'incendis» que hi ha arreu del territori català. En ser preguntat per les hectàrees que ha afectat l'incendi, ha respost que les dades provisionals indiquen que ha afectat unes 40 hectàrees.

El conseller d'Interior ha explicat que no ha calgut desallotjar a ningú arran de l'incendi i que només ha calgut confinar les urbanitzacions de Cal Surià i Can Mitjans –al municipi veí d'Avinyonet del Penedès-.