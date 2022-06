El Govern no aplicarà noves restriccions a la circulació de camions per l'AP-7

Els transportistes s'han reunit amb responsables de la Generalitat aquest dijous

Actualitzada 16/06/2022 a les 20:15

El Govern ha comunicat a diverses organitzacions de transportistes que no endurirà les restriccions a l'AP-7 durant els caps de setmana, sinó que mantindrà les que van ser acordades a l'abril d'aquest mateix any.Segons han informat l'associació Fenadismer i el Gremi de Transports i Logística de Catalunya (vinculat també a Fenadismer), així ho han explicat aquest dimecres el director general del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, i el secretari general d'Interior, Oriol Amorós, en el marc de la Coordinadora d'Organitzacions del Transport (COT).«Durant la reunió s'ha informat que el SCT en cap cas té previst implementar noves prohibicions que limitin l'activitat econòmica, per la qual cosa s'aplicaran exclusivament les negociades amb les associacions del sector a principis d'enguany i que van ser aprovades el mes passat mes d'abril», assenyala el Gremi de Transports i Logística de Catalunya.És a dir, es manté la limitació de circulació de camions entre les 17.00 i les 22.00 hores durant tots els diumenges de juliol, el 15 d'agost i el 26 de setembre.A més, tant en el tram de l'AP-7 de dos carrils en el sud de Catalunya com en el seu tram central, els divendres i les vigílies de festiu a partir de les 17 hores, els camions hauran de circular únicament pel carril de la dreta, per la qual cosa tindran prohibit fer avançaments, i no podran superar els 80 km/h, tal com va informar el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, dimarts passat.El *Govern ha mostrat últimament la seva preocupació per la congestió de trànsit en aquesta via: "Estem davant un problema de saturació de l'AP-7, hi ha un 40% més d'utilització de l'AP-7 des de la retirada del peatge. Un 40% més de vehicles", va remarcar Elena, assenyalant que les víctimes mortals en aquesta via han passat de 4 en 2019 a 14 enguany.