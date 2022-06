La connectivitat cerebral dels nadons es modifica quan estan exposats a alta contaminació atmosfèrica

Un estudi liderat per ISGlobal apunta que els primers anys de vida són els més sensibles a l'exposició a la contaminació

Actualitzada 15/06/2022 a les 11:00

Es van utilitzar dades de 2.197 infants de l'estudi Generació R, nascuts entre abril del 2002 i gener del 2006 i residents a Rotterdam (Països Baixos). Utilitzant models d'ús del sòl, van estimar els nivells d'òxids de nitrogen (NOx i NO2) i de partícules en suspensió (PM) a les llars dels participants en diferents moments: durant l'embaràs, des del naixement fins als 3 anys, des dels 3 fins als 6 anys i des dels 6 anys fins a l'edat en què es va fer la ressonància magnètica. Els nivells de soroll deguts al trànsit rodat es van estimar utilitzant els mapes de soroll existents. Entre els 9 i els 12 anys d'edat, els participants van ser convidats a sotmetre's a una ressonància magnètica en estat de repòs. Els resultats mostren que una major exposició al NO2 i a l'absorció de les PM2,5 des del naixement fins als tres anys, i a l'NOx dels tres fins als sis, està associat amb una major connectivitat funcional entre diverses regions cerebrals. Aquestes es van identificar en àrees cerebrals predominantment implicades en dues xarxes que tenen funcions fortament oposades: la xarxa de tasques negatives tendeix a activar-se en condicions de repòs i la de tasques positives tendeix a activar-se durant les tasques que exigeixen atenció. La primera autora de l'estudi, Laura Pérez-Crespo, apunta que encara s'han d'entendre les conseqüències d'aquesta major activitat de totes dues xarxes en condicions de repòs però ha afegit que sí han observat que la connectivitat cerebral en els nens exposats a majors nivells de contaminació és diferent del que caldria esperar. El període entre el naixement i els 3 anys va ser el de major susceptibilitat a la contaminació atmosfèrica. El carboni negre va ser el contaminant més associat als canvis en la connectivitat cerebral. La principal font de carboni negre i gasos d'òxid de nitrogen a les ciutats europees són els vehicles dièsel. D'altra banda, l'estudi conclou que l'exposició al soroll a la llar no es va associar amb diferències en la connectivitat cerebral, malgrat que els investigadors recorden que diversos estudis mostren que el soroll afecta el desenvolupament cognitiu de les i els nens.

Una major exposició a la contaminació atmosfèrica s'associa amb una major connectivitat funcional entre diverses regions cerebrals en l'etapa preadolescent, mentre que l'exposició al soroll del trànsit no mostra aquesta associació, segons un estudi liderat per ISGlobal. Aquest apunta també que els primers anys de vida són el període més sensible d'exposició a la contaminació atmosfèrica. L'equip liderat per Mónica Guxens va utilitzar imatges de ressonància magnètica (IRM) per explorar si una major exposició a la contaminació o al soroll podia associar-se també a possibles alteracions en la connectivitat cerebral. Es van utilitzar dades de 2.197 infants de l'estudi Generació R, nascuts entre 2002 i 2006 i residents a Rotterdam.