Criar un fill a Catalunya costa 819 euros mensuals, un 27,8% més que a Andalusia

Un informe de Save the Children afirma que hi ha un 21% de famílies catalanes que no poden cobrir les necessitats dels fills

14/06/2022 a les 19:44

El cost de criar un fill actualment a Catalunya és de 819 euros al mes, un 29,8% més que el 2018 (631 euros), segons un informe de Save the Children. Aquesta xifra està per sobre dels 672 euros de mitjana estatal i la situa com la comunitat més cara de les enquestades. L'informe apunta que aquest cost dissuadeix en bona part aquelles persones que volen ser pares o mares però no poden afrontar aquests imports i explicaria en part l'índex de fecunditat de l'1,21 fills per dona de Catalunya. A més, l'organització indica que el 21% de la població no pot cobrir les necessitats dels seus fills.

La responsable de Polítiques d'Infància a Save the Children Catalunya, Emilie Rivas, apunta que un de cada tres infants ja viuen en situació de pobresa. Per això, ha reclamat mesures adequades per evitar que la seva situació continuï empitjorant. L'organització lamenta que a Catalunya l'única prestació per fill a càrrec que existia es va eliminar el 2011. Rivas ha afirmat que políticament no s'està abordant la criança com una inversió de futur, considerant que les famílies són un factor «essencial» que contribueix al sistema productiu i al conjunt de la societat.

El primer càlcul del cost de la criança fet per Save the Children va ser al juliol del 2018. Des de llavors i fins al març d'enguany, la inflació a l'estat espanyol ha augmentat un 11,3%. SI es compara amb les diferents despeses de la criança, s'observa que algunes han augmentat en un valor similar, com per exemple la roba i el calçat (14%) o l'alimentació (13%). En canvi, altres ho han fet molt per sobre, com l'oci i les joguines (25%), els mobles i estris (30%) o el subministraments energètics (53%).

La investigació constata diferències significatives entre criar a un infant a Catalunya o en una altra comunitat. Si es compara el cost de la criança entre la comunitat més cara segons l'estudi (Catalunya) i la més barata (Andalusia) la diferència és d'un 27,8% més car a Catalunya.

El tipus de despesa depèn de l'edat dels fills, ja que fins als sis anys la més elevada és la de conciliació, ja sigui en guarderies, cangurs o escoles infantils. En la franja dels 0 als 3 anys aquesta despesa suposa un terç del total i entre els 4 i el 6 un cinquè. A partir dels 7 anys, la partida més elevada és la de l'alimentació. Rivas ha reclamat que es faci costat a les famílies en totes les etapes del creixement.

D'altra banda, ha apuntat que les polítiques de suport a la criança tant de l'estat espanyol com de Catalunya són «molt escasses i poc efectives», especialment en comparació amb altres països europeus. També critica el reduït nivell de despesa en prestacions i ajudes fiscals, que suposa un 1,3% del PIB, mentre que la mitjana de la Unió Europea és del 2,3%.

D'altra banda, Save the Children critica que el sistema espanyol dona més pes a les deduccions fiscals i això beneficia «sobre manera» les famílies de renda més elevada.

Davant d'això, ha reclamat més inversió en serveis clau com educació, menjador escolar, habitatge i transport, així com prestacions específiques. Ha demanat també la reformulació de la Renda Garantida de Ciutadania perquè afavoreixi a les famílies amb infants a càrrec en situació de pobresa, creant un complement per a la criança de 100 euros. També ha apostat per un complement d'habitatge i fer compatible l'ocupació.