Només aquest any s'han detectat cinc casos, quatre més que en tot el 2021

Actualitzada 14/06/2022 a les 12:40

L'Hospital de la Vall d'Hebron ha detectat des de principis d'any cinc casos de bebès amb traumatisme cranial abusiu, també conegut com a síndrome del nadó sacsejat, ja que és un traumatisme provocat per un sacseig al nounat.La xifra registrada en només els primers sis mesos del 2022 suposa ja quatre casos més que en tot l'any 2021.Davant d'això, l'hospital ha iniciat un programa de prevenció per informar tots els pares, mares i cuidadors dels infants que neixen a Vall d'Hebron dels riscos i les conseqüències que pot tenir sacsejar un nadó. I és que una sacsejada de només uns segons pot deixar-lo cec, provocar-li seqüeles neurològiques irreversibles o fins i tot la mort.