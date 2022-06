Ja es pot saber, en temps real, la radiadiació que suportem a Catalunya

La Generalitat llança un portal per conèixer el nivell de radiació a 36 punts del país

Tal com ha informat el departament, a la web del mapa de la XVRAC es pot saber el darrer valor de cada estació, crear gràfiques amb diferents agregacions (per exemple obte­nir mitges o cercar i filtrar dades recents o històriques. Actualment, a Catalunya hi ha tres centrals nuclears en funcionament (Vandellòs 2, Ascó 1 i Ascó 2) i una en latència (Vandellòs 1).



Consulta el Mapa de Radiació:

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un portal web amb informació «en temps real» de la radiació ambiental arreu del territori. Segons ha detallat aquest dimarts el Departament d'Empresa i Treball, aquest cercador es nodrirà de la informació que generen les 36 estacions de mesura que hi ha al país, integrades en la Xarxa de Vigilància Radiològica Ambiental (XVRAC). Aquests punts actualitzen les seves dades cada deu minuts els 365 dies de l'any i estan pensats per alertar del risc radiològic potencial per a la població. «Detecten l'evolució d'elements radioactius i dels nivells de radiació, tant ambiental com possibles emanacions d'origen artificial», ha apuntat el Govern en una nota de premsa.