Una nena de Figuerola del Camp li posa nom al nou nanosatèl·lit català

Juntament amb una altra nena de Tàrrega havien proposat el nom que ha estat escollit: Menut

Actualitzada 13/06/2022 a les 21:53

'Menut' és el nom escollit per al segon nanosatèl·lit que la Generalitat després de rebre gairebé el 22% dels 20.000 vots al web del concurs del programa InfoK, l'informatiu infantil i juvenil del canal Super3. S'ha imposat amb solvència als altres 9 finalistes (Borinot, Carquinyoli, Espiadimonis, Espurna, Esquitx, Estel, Galet, Minairó i Tafaner). El nom de 'Menut' ha acumulat fins a 4.532 vots i ha estat proposat per dues nenes: l'Ares Marcé, de 6 anys i de Tàrrega, i la Cèlia Peña, de 4 anys i de Figuerola del Camp, a l'Alt Camp. En un acte al Cosmocaixa, l'Ares i la Cèlia han rebut com a premi un viatge en globus i un guardó de mans del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, i de la presidenta de la CCMA, Rosa Romà.