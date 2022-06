Una empresa catalana prova a Anglaterra un sistema 5G per regular trànsit

L'aplicació de l'empresa té per objectiu ampliar el seu camp d'actuació i oferir dades biomètriques

Actualitzada 12/06/2022 a les 12:52

L'empresa catalana Nextium by Idneo està desenvolupant a la localitat anglesa de Bournemouth un projecte amb la seva tecnologia basada en el radar i el 5G per reduir el trànsit, especialment a les zones on tenen prioritat de pas els vehicles d'alta ocupació.L'agència pública catalana de suport empresarial ACCIÓ ha informat aquest diumenge en un comunicat que l'empresa ha introduït la seva aplicació als taxis de Bournemouth en el marc d'una prova pilot que només deixa passar vehicles amb alta ocupació a una zona prioritària.La ciutat de Bournemouth compta amb un districte digitalitzat amb connexió 5G, on es duen a terme diverses proves d'eficiència urbana i regulació de trànsit.El sistema, segons explica el supervisor de Nextium by Idneo, Jordi Vila-Planas, permet que quan un taxi arriba al districte digitalitzat, el dispositiu indica a la xarxa el nombre d'ocupants que porta, i si supera el límit mínim d'ocupació se li permet el pas.En una segona fase, l'aplicació s'instal·larà a autobusos, cosa que permetrà tenir informació en temps real per millorar les rutes o detectar pics de demanda per ajustar els recursos emprats.L'empresa vol que l'aplicació també ofereixi a mitjà termini dades biomèdiques que permetin, per exemple, detectar la somnolència del conductor o la presència de nens sols en vehicles aparcats.Nextium by Idneo, ubicada a la localitat barcelonina de Mollet del Vallès, es va posar en marxa l'abril del 2021 i compta amb uns 60 treballadors. La seva activitat se centra en el mercat internacional, on ven el 90% dels seus productes.