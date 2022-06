Trànsit habilita carrils addicionals a l'AP-7 i la C-32 per afavorir el retorn a l'àrea metropolitana

L'SCT recorda que les retencions van sumar un màxim de 185 quilòmetres en el diumenge equivalent del 2021

Actualitzada 12/06/2022 a les 13:50

El Servei Català de Trànsit (SCT) habilitarà aquest diumenge a la tarda carrils addicionals a l'AP-7/B-23 i a la C-32 per afavorir l'operació retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona.Els carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual estaran disponibles en el tram Vilafranca del Penedès-Molins de Rei (AP-7/B-23) i Sant Andreu de Llavaneres-Montgat (C-32). L'SCT demana màxima prudència, planificar el retorn, evitar les hores punta i informar-se de l'estat de les carreteres.Trànsit també recomana als conductors provinents de la Costa Brava valorar la C-32 al Maresme com a alternativa a l'AP-7 per retornar a Barcelona. En el diumenge equivalent del 2021, les màximes retencions a Catalunya van sumar 185 quilòmetres a les 20:30 hores.