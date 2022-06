Geis: «Al Govern li falta visió estratègica i donar sentit al vot del 14 de febrer»

La consellera de Recerca i Universitats lamenta que «falta finançament» a les universitats i centres d'investigació

Actualitzada 12/06/2022 a les 11:23

La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, ha admès que «al Govern li falta visió estratègica i donar sentit al vot del 14 de febrer». En una entrevista que publica aquest diumenge 'La Vanguardia' ha afegit que els dos partits que formen l'executiu, ERC i Junts, són de «bastir ponts». «Jo soc independentista però com a consellera sé que moltes de les persones del sistema no ho són, cosa que no impedeix crear complicitats», ha afirmat. En el primer any al Govern, Geis ha explicat que s'ha dedicat a «trepitjar» universitats i centres d'investigació. «Comparteixo el diagnòstic: falta finançament, personal i infraestructures», ha lamentat. I, en aquest sentit, ha considerat que «cal pensar en una conselleria a 20 anys».