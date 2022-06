Salut engega un programa per millorar l'atenció pediàtrica a partir d'un procés participatiu

El Departament de Salut vol millorar l'atenció pediàtrica a partir d'un procés participatiu en què hi col·laboren professionals, experts, infants i famílies. Es tracta de l'actualització del programa Infància amb Salut on es determinen quins cribratges, vacunacions o educació per la salut s'han de fer i en quina edat correspon. Aquesta actualització del programa vol abordar reptes com ara la salut ambiental, l'abús de pantalles o las sexualitat entre d'altres coses. Dins d'aquesta actualització del programa s'ha fet un taller en vuit escoles catalanes on els alumnes de 2n i 4t de primària han explicat com voldrien millorar les revisions periòdiques que fan al pediatra.

El 2008 el Departament de Salut tancava la última actualització del programa Infància amb Salut. Es tracta d'un programa en què es recullen totes les accions que cal fer des de l'atenció primària per garantir el creixement sa dels infants d'entre 0 i 14 anys. Aquest programa recull quins cribratges cal fer i a quina edat, les vacunacions o programes d'educació per la salut.

Ara, el Departament de Salut ha decidit actualitzar aquest programa per adaptar-lo a les necessitats actuals. La responsable de programes de salut pública intersectorial adreçats a infants, Laia Asso, ha detallat que en aquesta actualització del programa s'ha optat per incloure o modificar temes com la salut mediambiental, l'ús i abús de les pantalles o la sexualitat.

Per fer-ho, el Departament ha arrencat amb un procés participatiu format per 300 professionals vinculats a la pediatria. Entre aquestes 300 persones s'han identificat un conjunt de temes que el programa vol abordar i posteriorment s'han treballat amb una vintena d'experts en aquesta matèria.

Taller en vuit escoles catalanes

La segona pota del procés participatiu ha vingut de la mà dels infants. Per això s'ha fet un taller amb alumnes de 2n i 4t de primària en vuit centres de Catalunya. En aquests tallers l'objectiu principal era que els infants expliquessin la «seva experiència amb les revisions» al pediatra del CAP.

Un dels centres que hi ha participat és l'escola de la draga de Banyoles. En aquest cas, els alumnes han dibuixat com són les revisions al metge i com els hi agradaria que fossin. Per participar en aquest taller, la directora de l'escola, Lídia Canet, explica que han estat treballant uns dies a les aules què es fa en les revisions periòdiques del pediatra. «Era molt important separar-ho de les vacunes o de les visites que fem quan ens trobem malament», afegeix la directora.

Per això a les aules van fer un procés en què els alumnes recordaven que el metge «els pesava, mirava les orelles o la vista».

A través dels dibuixos els infants han assegurat que els agrada anar al metge, però sí que han explicat que a vegades senten por perquè no saben què els faran. La infermera del CAP de Banyoles, Yvonne Antoine Riolobos, ha apuntat que possiblement una millora per eliminar aquesta «por» que senten en les revisions al pediatre podria ser «explicar en tot moment què es fa, en comptes d'anar directament» a revisar el correcte funcionament dels òrgans i del cos.

Per altra banda, els escolars de Banyoles han manifestat que senten «vergonya quan els han d'abaixar la roba interior» per comprovar que els sexes creixen com toca. En aquest sentit, la infermera insisteix en què la manca d'informació que tenen els infants pot ser clau en aquest sentiment de vergonya, tot i que creu que és «normal» que sentin aquesta sensació quan s'han de despullar.

Procés participatiu amb les famílies

Ara, el Departament ha engegat un procés participatiu amb les famílies. Es tracta d'un qüestionari virtual que planteja opcions sobre aquesta atenció sanitària primària que reben els infants i algunes activitats preventives.

Quan es tanqui aquesta última fase de participació, el Departament vol «dotar de contingut l'esquelet que s'haurà dibuixat» durant els processos de participació, tal com explica Laia Asso. La responsable de programes de salut pública intersectorials adreçats a infants, adolescents i joves considera que un dels reptes que tindrà aquest programa és «impulsar les activitats de promoció de la salut».

Per altra banda, Asso ha apuntat que algunes de les millores també aniran encaminades en la comunicació que hi ha entre nivells assistencials. Durant el procés participatiu han detectat que a vegades «la comunicació entre personal sanitari de l'atenció primària i especialistes no és prou fluïda» i per això cal millorar-ho.

El projecte també vol agafar una dimensió més enllà del sector de la salut i vol establir col·laboracions amb Educació i Drets Socials per garantir la integració de tots els infants i entendre «la vulnerabilitat en totes les seves facetes».

La responsable dels projectes intersectorials ha destacat que aquest programa segurament haurà d'anar acompanyat de cursos de formació nous que es detallaran. El desplegament d'Infància amb Salut es preveu que es faci amb la col·laboració del Servei Català de la Salut que detallarà com s'implanten les mesures acordades per aquesta actualització del programa.