Troben a Sabadell l'aqüeducte subterrani més important de Catalunya després del de Tàrraco

Era una canalització per aigües netes d'època romana localitzada a Sant Pau del Riu-Sec

Actualitzada 07/06/2022 a les 17:02

Una intervenció arqueològica ha permès trobar a la zona de Sant Pau del Riu-Sec a Sabadell (Barcelona) el segon aqüeducte subterrani més important de Catalunya.La intervenció arqueològica s'ha dut a terme des de 2020 en una parcel·la a Sant Pau del Riu Sec i ha permès localitzar aquest aqüeducte subterrani d'aigües netes, que aquest dimarts ha estat presentat als mitjans.Amb aquesta troballa, Sabadell compta amb dues dels quatre 'cunículus' romans que s'han trobat a Catalunya.L'altre es troba al Parc de Ca Gambús, amb un tram d'un altre 'cuniculus' d'època romana republicana, que ara passa a ser el tercer en importància i longitud conservat a Catalunya.L'aqüeducte més rellevant, en termes tipològics, històrics i científics, es troba a l'antiga Tarraco romana, a una profunditat de 12 metres del subsol de l'actual ciutat, i el quart i últim està a Vic.Els estudis els ha dut a terme l'empresa Catarqueólogos SL, i l'arqueòleg Jordi Morera ha reconegut que el descobriment es va fer «de manera fortuïta» durant l'excavació, ja que des de dalt no es podia albirar.L'arqueòloga Ariadna Vidal ha confirmat sobre el terreny que «l'obra va ser absolutament manual per les marques de pics i això els pot donar una orientació de l'època en la qual s'emmarca».Així, s'ha pogut identificar fins a set pous que servien per a extreure la terra que es derivava de l'excavació així com les escales per a pujar i baixar i altres fragments de sediments que confirmen la seva pertinença a l'època romana.Un tram d'uns 20 metres del 'cunículus' es conservarà, formarà part del Museu d'Història de Sabadell (MHS) i s'adequarà per a les visites de l'espai públic privat del futur establiment comercial Bricomart, que és on està situada la parcel·la.Tot això es farà d'acord amb la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i amb el promotor Bricomart.El finançament i l'adequació anirà a càrrec del promotor, amb un cost superior a 150.000 euros.Tècnicament, la galeria subterrània està excavada en el terreny geològic i té 60 centímetres d'ample.La galeria presenta un traçat bastant rectilini, orientat sud-est/nord-est, amb un lleuger pendent descendent cap al nord-oest.La secció és de parets verticals i fons pla, amb el sostre de volta amb una altura màxima de 1,70 metres, i en total s'ha pogut comprovar l'existència de 149 metres de traçat, dels quals s'han excavat 127.Es tracta d'un aqüeducte subterrani per a portar aigües netes, del qual s'ha pogut descobrir l'origen de captació de l'aigua -un pou o font del qual ha desaparegut bona part de la seva morfologia-, però no el seu destí.