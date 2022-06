Gabriel Rufián titlla de 'tarat' a Puigdemont i Aragonès el desautoritza

El portaveu d'ERC al Congrés ha criticat el president a l'exili per la DUI de 2017

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha desautoritzat avui dimecres al líder d'Esquerra en el Congrés, Gabriel Rufián, per dir «tarat» a l'expresident català Carles Puigdemont per la declaració unilateral d'independència (DUI) de 2017, paraules que han generat indignació a JxCat i ERC.En declaracions a TV3, preguntat sobre si es penedia d'algun tuit, Rufián ha admès que «segurament» s'ha passat «alguna vegada»: «Dir que no l'has cagat alguna vegada a la xarxa és mentir. Ara bé, dir que per un tuit meu es va proclamar la independència de Catalunya és de tarat. El tarat és qui la va proclamar, no qui va publicar un tuit», ha apuntat, malgrat que el presentador li ha preguntat en directe si volia matisar aquestes declaracions.El portaveu republicà en el Congrés ha fet referència així al seu tuit «155 monedes de plata» que va publicar el 26 d'octubre de 2017, quan Puigdemont es plantejava convocar eleccions, si bé després el president es va fer enrere i el Parlament va acabar proclamant la independència unilateral l'endemà, que va derivar en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la suspensió de l'autogovern català per part de l'Executiu de Mariano Rajoy.Unes paraules de Rufián que han provocat que, durant la sessió de control al ple del Parlament català, el líder de la bancada de JxCat, Albert Batet, interpel·lés a Aragonès per a preguntar-li si «comparteix» i «continuarà permetent» els «insults» a Puigdemont per part del líder republicà en el Congrés dels Diputats.«No sols no estic d'acord amb aquestes paraules, sinó que discrepo absolutament i no les comparteixo», ha respost Aragonès. «I vull mostrar el meu respecte a tots aquells que han destinat el millor de la seva vida a lluitar per la llibertat d'aquest país. Estic convençut que aquestes paraules tindran explicació, si no una correcció».També el president del grup d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha aprofitat l'inici de la seva intervenció per a mostrar «tot el suport i respecte en nom d'Esquerra al president Puigdemont», dirigint-se als diputats de JxCat.Precisament, poc després, el mateix Rufián ha «matisat» a través de Twitter aquestes paraules «tretes de context»: «Parlava del mantra espanyolista que diu des de fa cinc anys que la independència de Catalunya es va proclamar per un tuit. La idea que va passar per un tuit i no per la voluntat del poble és absurda. Sento si no m'he sabut explicar».Però les paraules de Rufián han generat renou tant en les files de JxCat com d'ERC -amb diversos dirigents de tots dos partits retraient al dirigent les seves paraules cap a Puigdemont-, com també les mofes o crítiques de formacions com a PP, Comuns o Ciutadans.Així, el portaveu de Junts, Josep Rius, ha considerat a TV3 que Rufián «ha travessat totes les línies vermelles», amb «un estil de fer política totalment menyspreable i inadmissible», per la qual cosa ha demanat a ERC que «cessin tots els atacs de Puigdemont», que ho són també a tots aquells dirigents «en l'exili, com Marta Rovira», secretària general d'ERC, que va fugir a Suïssa.L'exconseller Josep Rull, un dels dirigents de JxCat empresonats pel procés i indultats posteriorment, ha titllat a Rufián de «arrogant, groller i presumptuós»; mentre que el diputat Francesc de Dalmases (JxCat) ha censurat a Rufián en un tuit per «usar com a insult les malalties mentals» i l'ha considerat «més vergonyós que trist, més indigne que repugnant».També a ERC, el secretari quart de la Mesa del Parlament, Rubén Wagensberg, ha retret per xarxes al seu company de partit l'«indecent i repugnant tracte a un president en exili i a qui sofreix la repressió. Cap cultura antirepressiva per part de qui, per cert, mai sofrirà la repressió», ha agregat.Des del PP, la diputada Lorena Roldán ha ironitzat amb el «bon rotllo» entre JxCat i ERC; el portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha considerat que «Catalunya mereix una nova època» que no sigui els socis de Govern «insultant-se per Twitter»; i Dimas Gragera (Cs) ha suggerit que ni la formació taronja «ha usat aquest to» en al·lusió als qui van proclamar la independència en 2017.D'altra banda, prèviament en la sessió de control, el líder de Cs, Carlos Carrizosa, ha enlletgit a Aragonès que la seva única agenda internacional sigui «reunir-se amb Puigdemont, un escapolit», al que el president català ha defensat que es veurà «les vegades que faci falta» amb Puigdemont, respecte al que ha recordat que «si no pot estar a Catalunya és per la repressió de l'Estat».