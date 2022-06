Trànsit vol reduir la velocitat a l'AP-7 perquè no es manté la distància de seguretat

Un 55% dels accidents són per encalç –impacte per darrere– entre vehicles

Actualitzada 06/06/2022 a les 11:09

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, justifica la petició a l'Estat per tal que redueixi la velocitat màxima a l'AP-7, de 120 km/h a 110 km/h, davant l'incompliment de la distància de seguretat per part dels conductors. En entrevistes a Catalunya Ràdio i Rac1 aquest dilluns, Lamiel explica que la majoria de sinistres en aquesta via (55%) són per encalç –impacte per darrere– i que, per tant, reduint la velocitat màxima s'afavoriria també una reducció de la sinistralitat: «Passar de 120 km/h a 110 km/h representa reduir de 100 metres a 75 metres la distància de seguretat. Per tant, es guanyen 25 metres de seguretat».