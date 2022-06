Crida sanitària als menors catalans nascuts entre el 2002 i el 2005

La Generalitat vol que es vacunin contra la meningitis

Actualitzada 06/06/2022 a les 13:58

El Departament de Salut fa una crida als joves nascuts entre el 2002 i el 2005 perquè es vacunin contra la meningitis. Per arribar a aquest col·lectiu ha enviat una circular informativa als centres educatius que acullen aquests joves, segons ha avançat Betevé i ha confirmat l'ACN. La vacuna antimeningocòccica tetravalent es va incloure el 2020 al calendari vacunal per acord estatal. Aquesta vacuna s'ha anat posant a Catalunya en dues cohorts: els joves de 6è de primària i els de 2n d'ESO . Era necessari però fer una repesca activa de les persones fins als 18 anys no vacunades. L'objectiu d'aquesta crida i aquesta circular és contribuir en aquesta repesca i assolir la màxima cobertura en aquests edats, segons indiquen des de Salut.