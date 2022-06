Puigdemont acusa el govern espanyol «d'esquilar els catalans» per l'incompliment de les inversions

L'expresident respon a Illa que la «confrontació més salvatge» és la de «l'Estat contra els 7,5 milions de catalans»

Actualitzada 05/06/2022 a les 18:57

L'expresident de la Generalitat i actual eurodiputat Carles Puigdemont ha assegurat aquest diumenge que la confrontació «més salvatge» és «la que ha organitzat l'Estat contra els 7,5 milions de catalans» per la falta d'inversions a Catalunya. «L'operació 'retrobament i concòrdia' consistia a esquilar els catalans i esperar que no ens queixéssim, que no féssim res», ha criticat a Twitter.