Illa retreu a JxCat que opti per la «confrontació» i no per la «col·laboració»

El líder del PSC desitja sort a la nova direcció del partit l'emplaça a prendre el «camí del retrobament i la concòrdia»

Actualitzada 05/06/2022 a les 12:32

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, acusa l'expresident de la Generalitat i exlíder de JxCat, Carles Puigdemont, de «recrear-se en la confrontació permanent» després del retrets al PSOE pel dèficit d'inversions a Catalunya. Illa creu que la solució per a Catalunya no passa per «persistir en repetir errors» del passat i emplaça la nova direcció de Junts per Catalunya (JxCat) a mirar el futur: «No hi ha un altre camí que no sigui el del retrobament i la concòrdia». Malgrat les desavinences, Illa desitja «molta sort» a la nova direcció dels nacionalistes i els demana «col·laboració i lleialtat» en la nova etapa.