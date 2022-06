Units per Avançar proposa una ajuda anual de 1.000 euros per a rendes per sota del llindar de la pobresa

Units per Avançar ha reclamat aquest dissabte «mesures urgents» per contenir l'alta inflació per garantir «l'estabilitat econòmica i la cohesió social». En un acte a Pineda de Mar, el coordinador del programa econòmic de la formació, Antoni Durán-Sindreu, ha plantejat diverses mesures, entre les quals hi ha una ajuda anual de 1.000 euros per persona de caràcter progressiu per a rendes per sota del salari mitjà. «L'ajut seria ple per a les persones que estiguin per sota del llindar de la pobresa, i aniria disminuint a mesura que el nivell de renda vagi pujant», ha explicat, de manera que l'ajuda es donaria en funció del nivell de renda. Durán-Sindreu ha afegit que Units per Avançar no considera que sigui el moment d'abaixar impostos.

A més d'aquesta ajuda econòmica, la formació també reclama l'ampliació automàtica del termini de devolució dels crèdits ICO sense cost financer addicional per a les empreses viables; microcrèdits amb aval de l'Estat per a projectes nous viables de les pimes, i que hi hagi llibertat d'amortització i bonificació del 100%, en el primer any, del 75%, en el segon any, i del 50%, en el tercer, de la Seguretat Social per l'augment net d'ocupació sempre que aquest es mantingui com a mínim durant 5 anys i procedeixi a la contractació de persones en desocupació durant més de sis mesos, o joves amb edat inferior als 30 anys.

Durán-Sindreu considera que la pujada de preus necessita una «resposta urgent», ja que provoca una «àmplia preocupació social pel futur». Per això, ha reclamat un «ampli consens social» per fixar «les línies generals d'un nou compromís o contracte social».

Per la seva banda, el secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, la política ha d'estar «com mai al servei de la cohesió social», tant des de la perspectiva de la política econòmica com de les polítiques socials, «evitant qualsevol demagògia».

Espadaler ha apostat per «acords d'ampli espectre entre diferents» que «deixin al marge les posicions demagògiques» que creu que s'incrementaran en el futur. «La demagògia no solucionarà res, no hi ha solucions fàcils», ha reblat. Per això, ha demanat «coratge» a les formacions per afrontar una situació «crítica».