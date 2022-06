Puigdemont acusa Sánchez de fer «campanya bruta» amb les inversions de l'estat

L'expresident Carles Puigdemont ha recriminat al govern espanyol la diferència entre l'execució d'inversions a Catalunya i Madrid. «Un 36% i un 184%. Collons! Ja està bé», s'ha queixat l'encara líder de Junts, que aquest dissabte s'acomiada de la presidència del partit a Argelers. Puigdemont ha acusat l'executiu de Pedro Sànchez de fer la campanya «bruta» al PSC: «Mentre no votem el candidat correcte no ens dispensaran un tracte de primera». Tanmateix, Puigdemont ha avisat que això afecta tots els ciutadans, votin a partits independentistes o no. «El problema és que som catalans», ha reblat Puigdemont, que ha demanat als nous líders de Junts que «no perdin el nord» i mantinguin el «compromís» per «culminar el procés d'independència».

«Mentre se'ns reconegui per allò que ens van votar anirem bé i per molts anys», ha dit el gironí davant d'uns 950 delegats del partit congregats a Argelers per escollir una nova executiva.

A la tard s'anunciaran els vots de la militància a la candidatura conjunta de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'exconseller Jordi Turull, que han arribat a la Catalunya del Nord amb un acord previ per repartir-se el poder a la cúpula del partit: ella com a presidenta, ell com a secretari general. A diferència de l'etapa Puigdemont-Sànchez, s'ha redissenyat l'equilibri de poder per tal que tots dos dirigeixin Junts en peu d'igualtat. Fins ara les funcions de la presidència no eren executives, cosa que no agradava a Borràs.

L'adéu de Puigdemont

A Argelers l'expresident Puigdemont ha escenificat un pas al costat a Junts, la formació que va fundar el 2020 quan va trencar amb el PDECat. De totes maneres, el gironí no desapareixerà de l'escena política catalana, ja que és membre de Junts al Parlament Europeu i continuarà al capdavant del CpR, la plataforma independentista de l'exili.

Sense ficar-se en els detalls del nou full de ruta que hauran de configurar Borràs i Turull, l'expresident els ha demanat que mantinguin «el mateix projecte amb el mateix propòsit pel qual va ser fundat». «Enmig de tantes confusions, renúncies i desànims a Junts se'ns ha de poder reconèixer estiguem al govern o a l'oposició», ha alertat. Així, Puigdemont no s'ha mullat sobre el futur de l'acord de govern de Junts amb ERC, però ha defensat que el partit ha de ser «útil» per assolir la independència.

Carrega contra Sánchez

«Fins que no voteu bé, no rajaran els diners. Per tant, espiats i espiades, el principi de realitat ens obliga a fer política partint d'aquesta anormalitat», ha dit Puigdemont en el seu discurs de comiat com a president de Junts, en el qual ha carregat contra l'executiu de Pedro Sánchez, especialment contra els socialistes.

Segons Puigdemont, el govern espanyol no «dispensarà un tracte de primera» als catalans fins que no votin «el candidat correcte». «Està fent la campanya bruta al seu candidat Illa», ha dit, acusant el PSOE de «mentir» i «castigar» els catalans incomplint els compromisos sobre les inversions de l'Estat perquè voten majoritàriament partits independentistes. Un fet que ha qualificat de «corrupció política» i que atribueix a la doctrina del «a por ellos», com fa anys que denuncia.

De totes maneres, l'expresident creu que el govern espanyol, independentment del partit al poder, sempre considerarà els catalans «ciutadans de segona o tercera». En aquest sentit, veu «inacceptable» que el català sigui una llengua «cada dia més de parla domèstica» i no «d'estat» perquè, diu, hi ha un «assetjament als catalanoparlants».

Jornada a Argelers

El Congrés Nacional de Junts ha començat a mig matí amb la trobada d'uns 950 delegats del partit per nomenar la nova direcció. L'acte ha arrencat cap a dos quarts d'una amb un discurs del secretari general sortint, Jordi Sànchez, seguit de Puigdemont. A les dues del migdia acabaran les votacions dels militants i a la tarda s'anunciaran els resultats sobre la candidatura conjunta de Borràs i Turull.

En el pacte també es va tancar el repartiment de cadires a la cúpula del partit. A les quatre vicepresidències hi haurà Josep Rius, Francesc de Dalmases, Aurora Madaula, Anna Erra. David Torrent seria el secretari d'organització del partit i Teresa Pallarès, secretària de finances.

Per a l'executiva proposen: Jaume Alonso Cuevillas, Damià Calvet, Joan Canadell, Cristina Casol, Montserat Caupena, Violant Cervera, Jordi Fàbrega, Glòria Freixa, Gemma Geis, Montserrat Girbau, Jaume Giró, Marta Madrenas, Toni Morral, Míriam Nogueras, David Saldoni, Mònica Sales, Miquel Samper, Aleix Sarri, Ester Vallès i Salvador Vergés.

Ara bé, fonts del partit recorden que és una candidatura «tancada però no bloquejada». Això vol dir que la militància no vota en bloc el paquet complet de noms, sinó que pot triar quin suport dona a cadascun dels candidats per a tots els càrrecs en joc. Es necessita almenys el 50% dels vots per assegurar la cadira assignada.

A Junts donen per fet que la militància validarà el pacte, així que després de dinar està previst que l'exconseller faci el seu primer discurs com a secretari general i Borràs intervingui al final per tancar el congrés, ja com a nova presidenta de Junts.