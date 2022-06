Laura Borràs, escollida presidenta de JxCat i Jordi Turull nou secretari general del partit

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, serà la nova presidenta de Junts i l'exconseller Jordi Turull el secretari general. Així ho ha decidit la militància del partit, que ha validat la seva candidatura conjunta i la resta de càrrecs pactats per a la nova executiva. Amb 1.854 vots, l'exconseller ha obtingut més suports que la presidenta del Parlament, que ha rebut 1.776 vots per part de la militància de Junts. Borràs i Turull van pactar repartir-se el poder a la cúpula del partit en peu d'igualtat, a diferència de l'etapa presidida per Carles Puigdemont i amb Jordi Sànchez a la secretaria general. Segons l'acord anunciat al maig, Borràs tindrà el mateix pes executiu que Turull.

Borràs i Turull hauran de treballar per conciliar les diverses veus i opinions que representen dins del partit sobre com entomar la relació de govern amb ERC. A Turull se'l vincula a l'ala dels antics convergents, membres de l'actual executiu català i figures destacades als quadres locals. Exconseller de la presidència al govern de l'1-O, Turull està inhabilitat fins al 2030 i no pot exercir cap càrrec públic per la condemna del Tribunal Suprem.

En canvi, a Borràs se l'associa a les incorporacions d'independents més secessionistes. La candidata del partit en les darreres eleccions està pendent de la causa judicial oberta per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Se l'investiga per un suposat fraccionament de contractes.

Resultats

Borràs ha obtingut un 78,5% del total de vots que s'han emès per a la presidència del partit, 2.261. De fet, Anna Erra ha aconseguit més vots per ser vicepresidenta de Junts, 1.791 vots, que no pas Borràs per ser presidenta de la formació. En canvi, Turull ha rebut el 92% dels vots registrats en el bloc de la secretaria general (un total de 2.014), on també es trien el secretari d'organització i la secretària de finances.

Les bases han validat la resta de càrrecs a la cúpula del partit que s'havien pactat. Han donat el vistiplau a les quatre vicepresidències proposades: Anna Erra (1.791 vots), Josep Rius (1.676), Francesc de Dalmases (1.419), Aurora Madaula (919). Igualment, David Torrent, que ha aconseguit 918 vots, serà el secretari d'organització del partit i Teresa Pallarès, que en té 1.532, la secretària de finances.

El conseller d'Economia, Jaume Giró (1.648), la diputada al Congrés, Míriam Nogueras (1.637), l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas (1.614), i la consellera d'Universitats, Gemma Geis (1.564), han estat les figures més votades a l'executiva. Les bases han donat llum verda a la resta de candidats per ser vocals per aquest ordre de suports: Mònica Sales, David Saldoni, Violant Cervera, Damià Calvet, Joan Canadell, Jaume Alonso Cuevillas, Aleix Sarri, Salvador Verges, Glòria Freixa, Jordi Fàbrega, Montserrat Girbau, Antoni Morral, Cristina Casol, Miquel Sàmper, Montserrat Caupena i Ester Vallès.

Congrés de juliol

El nou full de ruta no es concretarà fins al congrés del 15 i 16 de juliol a la Farga de l'Hospitalet, però d'entrada Junts busca amb els nous lideratges «mantenir la transversalitat» i alhora «reactivar» el partit de cara a una segona part de la legislatura «en clau de confrontació».